Volvo V90 als Cross Country

Door: BV

Volvo heeft een heuse traditie in opgehoogde breaks. Het is dus niet meer dan logisch dat hetzelfde recept wordt toegepast op de nieuwe V90.

Hoger

Het recept omvat al het gebruikelijke. Wat meer stootvast plastic tegen de koets (maar niet te veel want de elegantie mag er niet onder lijden), achterwielen die ter hulp schieten wanneer nodig en een verhoogde bodemvrijheid. Dat laatste is het belangrijkste en de Zweden nemen het serieus. De grote break torent nu 21,8cm boven het asfalt uit. Liefst 6,5cm meer dan de normale variant

Details over de motoren zijn nog niet vrijgegeven, maar we kijken wellicht aan tegen hetzelfde palet als de wat lagere varianten, met uitzonderling van de instapmotoren. Van 190 tot 320pk zeg maar, in zowel benzine als diesel.

Aankomende herfst gaat de V90 Cross Country in productie in Zweden. De première is voor het Autosalon van Parijs.