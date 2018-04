Volkswagen gaat elektrisch naar Parijs

Door: BV

Volkswagen heeft meer plaagbeelden voor een nog naamloos studiemodel vrijgegeven. Dat zal op het Autosalon van Parijs debuteren, eind deze maand.

We worden door de Duitsers nog niet onder een spraakwaterval bedolven. We weten dat het gaat om een zuiver elektrische concept car met een ruim waarin net zo veel plaats is als in een Passat. En dan hebben we het weer gehad.

30 elektrische modellen

Als alles volgens plan verloopt zal VW het proefballonnetje dat het hiermee oplaat omturnen tot een studiemodel tegen het eind van het decennium. Tegen 2025 zal VW niet minder dan 30 elektrische modellen lanceren. Dat maakt deel uit van de Wiedergutmachung na het dieselgate schandaal.