Volkswagen Multivan kan nu ook ploeteren

Door: BV

Zoals traditioneel het geval is, domineert het Autosalon van Parijs rond deze tijd de nieuwsrubriek. Je zou er bijna door vergeten dat er ook elders nog iets met auto’s gedaan wordt. In Hannover is er bijvoorbeeld een beurs voor bedrijfs- en vrijetijdsvoertuigen. En eerder dan de nieuwe versie van de Multivan te laten verzuipen tussen de premières in Frankrijk, heeft het die beurs gekozen om de jongste telg van de familie voor te stellen. Die heet Panamericana en is in essentie een Multivan Alltrack…

Hoger en met 4x4

Ja, 4Motion vierwielaandrijving zorgt voor een hoger ploetervermogen, samen met een hogere bodemvrijheid. Om ervoor te zorgen dat je je dat niet al snel beklaagd zijn er aangepaste bumpers en stootlijsten onderaan de flanken. We noteren ook donkere achterlichten en een andere grille aan de buitenzijde en aan de binnenkant een aluminium vloerbekleding, rubberen matten en een aankleding in twee tinten.

Wie ‘m hebben wil, kan kiezen uit vijf diesels en twee benzines met vermogens van 83 tot meer dan 200pk.