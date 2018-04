3 elektrische Smarts in één klap

Door: ADD

Smart neemt naar het Salon van Parijs drie varianten van de nieuwe generatie Smart met een elektrische motor mee. De Fortwo, Fortwo Cabrio voortaan ook Forfour zijn binnenkort in hun ED-uitvoering een beetje sneller opgeladen, geraken een beetje verder en kosten een beetje minder.

De elektromotor, die Renault trouwens in de Zoe gebruikt, is in de Smart Electric Drive (ED) goed voor 81pk en stuurt 160Nm richting achterwielen. En om niet te veel van het bereik af te snoepen is de stadsrakker elektronisch begrenst op 130 km/u.

Verder

160km ver komt de Fortwo met de 17,6 kWh-accu. De cabrio en de Forfour geven het vijf kilometer eerder op. Maar dat zijn natuurlijk de waarden volgens de NEDC, de werkelijke cijfers zal de koper zelf moeten ondervinden.

Sneller opgeladen

Dankzij een krachtigere ingebouwde lader duurt het opladen minder lang. Op 3,5 uur gaat het met laadbox van 20 naar 100 procent. Zonder duurt het zes uur. Vanaf het voorjaar van 2017 zal Smart optioneel een 22 kW snellader aanbieden. Met een driefasig stopcontact is de accu dan in 45 minuten vol, nu duurt dat nog een uur. De batterij komt van Daimlers dochteronderneming Deutsche Accumotive.

Goedkoper

De drie ED-modellen zullen eind dit jaar in de VS geïntroduceerd worden, begin 2017 zullen de Fortwo en de Forfour in Europa verkrijgbaar zijn, de cabrio's komen wat later bij de dealers aan. Smart verraadt zelfs al prijzen: die beginnen vanaf € 21.940, de Forfour kost € 22.600 en de cabrio zal er vanaf € 25.200 zijn.