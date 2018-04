Renault is toe aan een nieuwe designtaal

Door: BV

Zes jaar geleden toonde Renault de DeZir concept car. Die kan je hier nog steeds bekijken. Dat was de voorbode van de eerste stijltaal die pennenkunstenaar Laurens van den Acker uitdokterde voor het bedrijf. Inmiddels zijn alle modellen van het bedrijf in dat kleedje gestoken en is het tijd voor wat nieuws.

Renault TreZor Concept Car

Morgen trekt Renault het doek van de auto die de voorbode van de nieuwe concept car moet zijn. Dit is de eerste teaser (update: en een extra gelekte foto), maar er is al beeld gelekt van de lage, platte sportwagens die ook opvalt door z’n opvallend bolle, rode voorruit. Dat vind je op de auto55.be twitteraccount of facebook. Net als de DeZir is de TreZor de voorbode voor een hele reeks nieuwe Renaults.