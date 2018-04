De nieuwe Land Rover Discovery lekt nu al

Door: BV

Land Rover maakte al heel wat ophef over de lancering van de nieuwe Discovery. Een auto die, zo ziet het er althans naar uit, het uiterste zal vergen van de trouwe klantenbasis van het model. Die was namelijk zo verlekkert op z’n design zonder al te veel franjes en hoekige lijnen. Twee eigenschappen die al vanaf de geboorte van de modellijn tot het recept horen. Maar de Britten willen er niet meer van weten. De nieuwe Discovery heeft een lijn die een kruising van de Discovery Sport (voorheen de Freelander) en de Range Rover Sport is.

Nog niet officieel

Pas morgen wordt de Discovery officieel voorgesteld op het Autosalon van Parijs. Wereldrecordpoging en al. Maar - en dat geeft meteen aanleiding tot flauwe grapjes over Britse auto’s - hij is nu al lek. De belangrijkste kernpunten: minder gewicht, nieuwe motoren, waaronder viercilinders en nog steeds plaats voor zeven inzittenden.