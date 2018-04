Volkswagen ID Concept wil zo revolutionair zijn als de Kever

Door: BV

Heel wat autoconstructeurs experimenteren met elektrische auto’s. Bijna allemaal, in feite. Maar als je kijkt naar de grootste autobouwers ter wereld, dan zijn er maar weinig die een echte elektrische auto in hun portefeuille hebben. De volumeboeren wachten immers op… volume. De Renault-Nissan-alliantie is de uitzondering, en die verbrandde haar vingers al aan het elektrische avontuur. De verwachte verkoopscijfers bleven immers uit.

Groot nieuws

En net daarom is deze VW ID Concept die op het Autosalon van Parijs staat te blinken groot nieuws. Ford en Toyota maken nog geen harde beloften voor wat een elektrische auto voor de toekomst betreft. GM heeft nog maar net de Chevrolet Bolt / Opel Ampera-E klaar. Volkswagen is dus één van de eerste echte giganten om in het nat te duiken. Met een belofte: deze concept car wordt een seriemodel tegen 2020. En als het van de Duitsers afhangt, wordt die net zo revolutionair als de Kever. Dat was overigens een auto waarvoor nogal wat ideeën gestolen werden (onder meer bij Tatra) dus je hoeft je van meet af aan geen illusies te maken.

Onder de kap van de concept car ligt een 168pk sterke elektromotor. Eén enkele acculading moet er al voor zorgen dat je tussen 400 en 600km ver geraakt. Het onderstel is net zo belangrijk: dat heet MEB en is specifiek voor elektrische toepassingen ontwikkeld. Het moet de basis vormen voor - geheel naar VW-traditie - wellicht tientallen modellen.

Autonomous drive

De elektrische hatchback is ook voorzien van een stuurwiel en bedieningsconsole die zich tot tegen het dashboard kunnen wegtrekken. Dat is natuurlijk om een zelfrijdende modus mogelijk te maken. Die verwacht VW vanaf 2025 aan te kunnen bieden.