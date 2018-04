Officieel: dit is de nieuwe Land Rover Discovery

Door: BV

De Land Rover Discovery van de nieuwe generatie wordt een hippe jongen. Over z’n design hadden we het al toen eerder vandaag de eerste beelden lekten. Maar dat hij afstand neemt van z’n traditionele hoekige lijnen, is geen reden om water bij de wijn te doen als het op ploetercapaciteiten en flexibiliteit aankomt. Daarbij is alvast één constante: de snufjes zijn intelligenter en hoogtechnologischer dan voorheen. Zelfs de zevenzits-configuratie kan je nu aanpassen op het centrale display of - zo je dat wil - een app op je slimme telefoon.

Veel efficiënter

De heersende CO2-hetze bezorgt merken als dit heel wat kopzorgen. Zware en grote terreinvreters blazen nu eenmaal meer grammen de atmosfeer in. Maar er werd flink aan de Discovery gesleuteld. Hij is lichter dan voorheen, z’n Cx bedraagt nog slechts 0,35 en hij komt met een achttrapsautomaat en motoren die elke druppel brandstof harder doen ploffen. Momenteel heeft het merk het nog over een 3-liter V6 turbodiesel met 250pk of een 3-liter V6 compressormotor op benzine die 340pk opwekt en naar 100 geraakt in 7 tellen. Maar er komen ook motoren met twee cilinders minder.

Beter dan ooit

Je kan nu kiezen uit 12 verschillende velgen. En daar zitten behoorlijk grote exemplaren bij. Die zijn géén goed idee als je gebruik wil maken van de terreincapaciteiten van je nieuwe Discovery. Die profiteert nu onder meer van een vertrekhoek van 34° en een doorwaadbare diepte van net geen 90cm. Twee waarden die beter zijn dan voorheen.