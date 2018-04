Nieuwe Audi Q5 is meer van hetzelfde

Door: BV

De Audi Q5 ging sinds z’n introductie ruim 1,6 miljoen keer over de toonbank. Een doorslaand succes dus. En dan wil je er natuurlijk niet al te veel aan veranderen. Het design is dus een evolutie. Onderhuids is er daarentegen niets dat wordt overgenomen van generatie één.

Minder gewicht

De nieuwe Q5 deelt z’n techniek met de jongste Audi A4. Dat betekent dat de motor nog steeds in lengterichting ligt en dat gewichtsbesparing in het onderstel ervoor zorgt dat de weegschaal 90kg minder ver doorslaat. Dat zorgt voor een voorsprong in de strijd tegen verbruik en CO2-uitstoot.

Groter

Het interieur van de Q5 werd het meest herwerkt. Niet alleen op vlak van design, maar wat ruimte betreft. De 4,66 meter lange, 1,89 meter brede en 1,66 meter hoge Q5 groeide in bijna alle richtingen. Dat resulteert volgens Audi, samen met de nieuwe bouw, in meer ruimte voor de passagiers en hun bagage. De bagageruimte meet voortaan 550 tot 610 liter (afhankelijk van de positie van de achterbank). Dat is een paar liter meer dan voorheen.

Wie is z’n tablet vergeten?

Centraal op het dashboard staat een 12,3 inch scherm waarop zowat alle functies van de auto kunnen worden bediend. Van het optionele Bang & Olufsen audiosysteem tot de in 50 kleuren instelbare sfeerverlichting. En het staat er zoals tegenwoordig de trend is gewoon tegen. Geen verdwijnsnufjes of inbouwtrucks. Daar maken heel wat merken zich niet meer moe mee. Een WiFi-hotspot aan boord, MMI touch en de compatibiliteit met Apple en Android smartphones is slechts een greep uit de uitgebreide mogelijkheden. Ook LED en Matrix LED-verlichting zal in de optielijst staan.

De gekende motoren

De Q5 wordt vanaf de verkoopstart leverbaar met vier diesels en een benzinemotor. Allemaal sterker en zuiniger dan voorheen. De 2.0 TDI is er in drie varianten: 150pk, 163pk en 190pk. Aan de top van het dieselgamma vinden we de 3.0 V6 TDI met 286pk die bovendien leverbaar is met een combinatie van een sportdifferentieel en volledige luchtvering. De (voorlopig) enige benzinemotor is de 2.0 TFSI met 252 pk.

Wanneer komt de nieuwe Audi Q5?

Begin 2017 hoort de nieuwe Audi Q5 bij de dealer te staan.