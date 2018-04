Lexus UX Concept doet pijn aan de ogen

Door: BV

Autodesign is onderhevig aan trends en mode. Er zijn doorheen de geschiedenis periodes te vinden dat automerken elkaar proberen de loef af te steken met sobere elegantie. En er zijn periodes dat het lijnenspel barok is. We beleven het tweede tijdperk. Er kan niet genoeg design op elke vierkante millimeter van een auto gepropt worden. Maar Lexus wil zelfs in die markt blijkbaar vooral shockeren. Deze UX Compact Crossover Concept maakt in elk geval de tongen los.

En we hebben het niet alleen over z’n druk belijnde buitenzijde. Ook aan de binnenkant is het er een even eclectisch allegaartje. Maar er zit ook nieuwe technologie in verborgen. Zo is er de 3D Homan Machine Interface die holografische menu’s projecteert. Niet dat deze innovatieve technologie binnenkort in productie gaat, maar zeg nooit nooit. Eerst komt nog gesture control, maar daarna zijn hologrammen zeker niet ondenkbaar.

Denkt Lexus hier nu echt over na?

Reken maar van ja! De UX Concept meet 4,4 meter in de lengte, 1,9m in de breedte en is 1,52m hoog. En daarmee valt hij exact in de compacte klasse. Die waarin Audi een Q2 heeft, Mercedes een GLA en BMW binnenkort deze X2. De Japanners zijn bloedserieus, al zullen de meest extreme stijlkenmerken wel sneuvelen op de lange weg naar serieproductie.