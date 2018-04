Audi RS3 Sedan kan Porsches gaan pesten

Door: BV

De pk-wedloop is nog steeds springlevend. En om de Mercedes CLA 45 AMG een hak te zetten, herwerkte Audi de 2,5l 5-cilinder nog eens grondig. Hij ligt al in de Audi TT RS en nestelt zich nu ook in de neus van de RS3 met vier deuren. Die heeft 400pk en 480Nm, daar waar de vijfdeurs RS3 blijft hangen op 367 exemplaren. En het blok weegt toch nog 26kg minder.

De S-modellen van Audi zijn eigenlijk gewoon snelle auto’s. Bij de RS wordt gemikt op wie flink meer sensatie wil. Wat meer uitlaatgeluid, een strakke ophanging en een zware besturing. Vergeet de discrete aankleding maar. In het interieur wemelt het van de rode accenten en aan de buitenzijde kan je de kracht van het rechterpedaal niet mis verstaan dankzij velgen, grille, bumpers, zijschorten en uitlaten.

En de prestaties?

Even de honderd aantikken vanuit stilstand duurt slechts 4,1 seconden, mede dankzij een razendsnel schakelde S Tronic-automaat met dubbele koppeling die het vermogen dirigeert naar de quattro-techniek voor permanente vierwielaandrijving. Bij 250km/u komt de begrenzer tussen. Wil je een hogere top, dan kan dat. Tegen bijbetaling schroeft Audi de begrenzer op naar 280 km/u. Kan je Porsches gaan pesten.