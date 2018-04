Trager dan de wegversie: Audi RS3 LMS

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs staat op dit eigenste ogenblik de fonkelnieuwe Audi RS3 sedan te blinken. In het vooronder daarvan ligt een vijfcilinder die 400pk opwekt en ervoor zorgt dat de sedan doorstoomt tot 280km/u. En dit is de raceversie voor de TCR International Series die… een stuk trager is.

Audi RS3 LMS

Er werd zo’n 250kg aan gewicht geloosd, maar de regels van de autosportklasse dicteren vermogensbeperkingen. En daarom is de paardenstal niet meer dan 330 stuks groot. Dat betekent dat deze wedstrijdversie er 4,5 tellen over doet om de 100 te halen en blijft steken op 240km/u. Trager dan de versie die je gewoon bij de dealer kan krijgen…