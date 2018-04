Rinspeed Oasis toont waarom de zelfrijdende auto moet komen

Door: BV

Autobouwers zien zichzelf hoe langer hoe minder als een constructeur van ‘automobielen’, want dat klinkt te oubollig. Een merk dat hip wil zijn - en dat willen ze bijna allemaal - profileert zich tegenwoordig eerder als een provider van mobiliteitsoplossingen. De auto wordt een ‘app’ die zich verplaatst. Rinspeed, het Zwitserse bedrijf dat van oorsprong Porsches tunede, maar nu vooral ontwikkelingswerk verricht, doet lustig mee. Dat stelt begin januari deze Oasis concept voor. Niet op een autosalon, neen. Op de technologiebeurs CES in Las Vegas. Daar tref je elk jaar meer automerken.

Lekker geld uitgeven

Zelfrijdend en elektrisch. Zo is de Oasis. En hij heeft een gigantisch TV-scherm dat je tegen de voorruit kan laten projecteren. Binnenin is alle comfort voorradig en een stuur of pedalen zijn zelfs niet meer aanwezig. Wat er wel is, is een warmhoudlade voor pizza. Want terwijl jij thuis naar je echte TV zit te kijken, kan deze verplaatsbare entertainmentmodule voor jou wat centjes bijverdienen door pizza’s rond te rijden. Geen grap. Dat geld mag je dan meteen weer uitgeven aan het entertainment dat je aan boord ‘consumeert’. Want dat is de kern waarom de auto-industrie als een blok valt voor zelfrijdende auto’s: ze zullen je meer centen vragen voor de technologie, meer laten betalen voor alle entertainmentsnufjes die je dan echt wel wil en je vervolgens ook nog een laten dokken voor elke film, streamingservice of game waar je onderweg van wil genieten. Constant verdienen, in plaats van alleen bij de verkoop…