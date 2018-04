Audi en VW kampen met lekkende benzinepomp

Door: ADD

Audi en VW roepen in de VS meer dan een kwart miljoen auto's terug als gevolg van een benzinelek. Meer dan 280 000 auto's zouden volgens het NHTSA (het Amerikaanse agentschap voor verkeersveiligheid) getroffen zijn. Dat is bijna de helft van de voertuigen die door het dieselgateschandaal terug naar de garage moeten.

Veel Audi's

Het risico bestaat dat de brandstofpomp gaat lekken met een verhoogd brandgevaar tot gevolg. Het vervangen van de pomp volstaat om het probleem te verhelpen. Bij Audi gaat het over de modellen Q3, Q5 en Q7 en A3, A6 en A7 van het bouwjaar 2007 tot en met 2016. Bij VW zijn dan weer de Golf, Golf Sportwagon en de GTI getroffen.

En bij ons?

Of het euvel ook buiten de Verenigde Staten voor problemen zorgt, is momenteel nog niet duidelijk.