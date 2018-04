De BMW motorfiets van de toekomst

Door: BV

Tijdens een evenement in Los Angeles presenteerde BMW Motorrad de Vision Next 100. Een showmodel dat past in de eeuwviering van het bedrijf en dat past in het rijtje waarin deze BMW vierwieler, Mini en Rolls-Royce ook al thuis horen.

Extravagante vormgeving

Z’n extravagante vormgeving heeft de Vision Next 100 met twee wielen gemeen met z’n vierwielige vrienden. En de overeenkomsten houden er niet mee op. Elektrisch is hij ook én het ding kan helemaal zelf rijden. Niet evident voor een tweewieler, maar de motor balanceert en laveert helemaal zelf. Vallen kan je er niet mee, beweert BMW. En daarom moet je geen pak of helm dragen.

Zonder klokken

Een cockpit heeft de Motorrad Vision Next 100 niet. Hoe de bestuurder dan aan zijn benodigde informatie komt? Wel, via een speciale bril. Alles wat je moet weten wordt vlak voor de ogen van de rijder geprojecteerd. En er is meer: een typisch lederen motorpak is weliswaar niet nodig, BMW adviseert wel de speciaal onderworpen kledij die bij de Vision Next 100 hoort. Dit pak zit namelijk vol sensoren om onder meer het lichaam op optimale (bedrijfs)tempratuur te houden, maar ook de rijder te ondersteunen bij het navigeren en manoeuvreren via vibrerende delen rond de ledematen.