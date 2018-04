Alles wat je moet weten over de nieuwe BMW 5-Serie

Door: BV

De BMW 5 is dood, leve de nieuwe BMW 5! En het kan maar beter vooruit gaan met die modelwissel. Volgende maand kan je hem nog nergens rijden, maar wel al bestellen. Dat eerste is volgens de Duitsers immers nergens voor nodig. De prijzen hangen nog in de lucht, maar laat ons alvast verklappen dat hij niet goedkoper is geworden. De eerste leveringen dan? Wel, die zijn er pas in februari.

Groter, niet specialer

Over het design konden we gisteren al een oordeel vellen toen de eerste beelden het web op lekten: het is vooral meer van hetzelfde. Een mengelmoes tussen de BMW 3 en BMW 7 waarin voorspelbaarheid de boventoon voert. Ook bij Audi en Mercedes zijn de modellen hoe langer hoe minder uit elkaar te halen, dus waarom niet bij BMW?

Groter is hij wel. In de lengte kwam er 4cm bij, terwijl hoogte en breedte nagenoeg gelijk bleven. BMW claimt meer been- en hoofdruimte, met name dop e achterbank. De Chinezen zullen er blij mee zijn. Het standaard bagagevolume bedraagt 530 liter, tien liter meer dan voorheen. Een doorlaadsysteem is wederom optioneel leverbaar.

Meer snufjes

Hoewel je de stijlevolutie voorzichtig en voorspelbaar kan noemen, heeft BMW wel z’n best gedaan om van deze Fünfer een zakenauto voor de volgende generatie te maken. En dat betekent dat ze de auto propvol elektronica hebben gestoken. Over het praktische nut van al die dingen kan je urenlang discussiëren, maar gadgetfreaks beleven geheid een hoogdag. Zo kan je de auto met een druk op de contactsleutel parkeren en heeft die (optionele, uiteraard) sleutel ook een scherm voor wie zich niet kan herinneren of z’n tank vol of leeg is en te lui is om naar de auto te lopen. LED-verlichting is standaard en optioneel zijn adaptieve LED-koplampen inclusief grootlichtassistantie. Je herkent ze aan de bundel die tot 500 meter ver kan schijnen en aan de modernere, hexagonale 'angel-eyes' als dagrijverlichting. Ook netjes: multifunctionele stoelen met acht verschillende massageprogramma's en een stoelverstelling via knoppen met aanraakgevoelige sensoren.

Dank u, Siebener

Als het op snufjes aankomt, neemt de BMW 5-serie veel innovaties over van de 7-serie over. Op sommige fronten gaat hij zelfs iets verder. Je babbelzieke BMW-verkoper vertelt je er ongetwijfeld alles over na zijn opleiding, want de lijst is schier eindeloos. We doen slechts een kleine grabbel.



- Remote Parking Control

- Display Key

- Gesture Control

- 70% groter Head-Up-display

- Lane Change Assitant die je helpt bij het wisselen van vak

- Driving Assist Plus (helpt actief bij het ontwijken van obstakels)

- Steering en Lane Control (helpt tot 210km/u om de auto op z’n rijstrook te houden)

Weer Freude am Fahren?

Veelgehoorde kritiek op recente BMW-modellen is het feit dat de karakteristieke BMW-sportiviteit is weggeëbd. Sommige actuele auto’s van het bedrijf bieden zelfs bedroevend weinig ‘Freude Am Fahren’. De (grote) sportsedan die de 5-serie tijdens de vroegere E34- en vooral E39-generatie was, was met de F10 verdwenen. Een gevoelige tik voor BMW en daarom is het lichtere EfficientLightweight-platform (van de 7-Reeks die ook niet vrij van kritiek is) uit de kast getrokken, zijn diverse panelen ook van een lichter materiaal en rijsystemen als Dynamic en Adaptive Drive sterk doorontwikkeld. Of het heeft geholpen, daar zullen we snel achter komen. Feit is dat de auto tot 100 lichter is dan voorheen. Ook debuteert elektromechanische bochtenstabilisatie en achterwielsturing.

Drie benzines, drie diesels, één hybride

Wanneer BMW de eerste modellen loslaat, zijn er vier motoren verkrijgbaar. Onder aan de ladder staat de 520d, goed voor 190 diesel-pk's en een koppel van 400 Nm. Het enige model met standaard handbak accelereert in 7,7 seconden naar de honderd en als gemiddeld verbruik wordt een bescheiden 4,1l/100 km opgegeven. De andere diesel is de 530d met 252pk en 620Nm, goed voor een spurt van 5,7 seconden en een verbruik van 4,5 l/100 km.

Wie benzine wil, kan in eerste instantie opteren voor de 530i en 540i (xDrive). De eerste is nog steeds een viercilinder, de andere een zespitter. De vermogens liggen op respectievelijk 252pk en 350Nm en 340pk en 450Nm. Een verfijnde 8-traps automaat en xDrive is op alle motorversies optioneel of (bij de duurste versies) standaard.

Wie de hybride wil, zal moet wachten tot na maart. Dan wordt de 530e iPerformance aan het palet toegevoegd. Het systeemvermogen van deze plug-in hybride bedraagt 252pk bij een koppel van 420Nm, gekoppeld aan een 8-traps Steptronic. Puur op stroom komt je met de 530e zo'n 45 kilometer ver en wie telkens na 100 gereden kilometer de batterijen weer volledig oplaadt (en de EV-mode gebruikt) kan een verbruik halen van 2 l/100km. Ook later volgt de 520d EDE. Deze optimaal op efficiënte afgestemde diesel is qua specificaties gelijk aan de gewone 520d, maar kan nog zuiniger rijden (3,9 l/100 km).

Net-niet-M5

Tot slot de voorlopige topper, een quasi-M5 die door het leven gaat als 550i. Daarin schuilt een 4.4 liter V8 met dubbele turbo's die 462pk kan opwekken. Het koppel reikt tot 650Nm en daarmee is het in slechts 4 tellen naar 100km/u spurten.