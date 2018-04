Nieuwe Honda CR-V: meer centimeters, meer karakter

Door: BV

Honda heeft in Amerika het doek getrokken van de nieuwe CR-V. Generatie vijf al. Van het uiterlijk van generatie vier waren de Japanners tevreden. Dus er is vooral niet al te veel aan veranderd. In de injectienaald zat wat meer karakter en het zijn vooral de grille en de lichtunits waar dat in geïnjecteerd is.

Groter

De CR-V staat bovenop een grotere wielbasis. 4,1cm kwam erbij. En omdat er slimmer met ruimte werd omgesprongen, is het passagierscompartiment zelfs 5cm groter, terwijl er ook in de koffer wat meer past. Het gewicht ging daarentegen een klein beetje omlaag.

De Amerikanen hebben het nog altijd over motoren die in Europa geen schijn van kans maken. De uitgaande generatie had er een 2,4l viercilinder met 184pk onder de kap, maar in de plaats daarvan komt nu de 1,5l turbo uit de Civic. 190pk sterk. Vermogen dat alleen als je bijbetaalt voor 4x4 ook naar de achterwielen gaat en (aldaar) wordt gepaard aan een CVT-automaat.