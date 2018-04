Meer accu is beter voor BMW i3

Door: BV

Afgelopen zomer verbeterde BMW z’n kleine i3 door een mild opgefriste versie voor te stellen die kon profiteren van een accu van 94Ah, in plaats van eentje van 60Ah. Het resultaat is een autonomie die tot 185km bedraagt, zo’n 40% meer dan de standaard-I3. Een snellaadmodus, 19-inchers en een specifiek exterieurpakket hoorden er ook bij.

En dat laat zich voelen

In Augustus leverde BMW meteen 2.848 i3 uit. Dat cijfer vertegenwoordigt een stijging van 73,2% tegenover dat van dezelfde maand een jaar eerder. Ja, het rijbereik maakt duidelijk het verschil.

En de volgende BMW i3?

In 2019 of 2020 wordt de tweede generatie van het model al verwacht. Daarvoor leggen de Duitsers de lat weer gevoelig hoger. Er wordt gefluisterd dat die nog eens dubbel zo ver zal kunnen… Dat zal ook moeten, want tegenwoordig hebben een Nissan Leaf of Renault Zoe ook al een superieure uithouding.