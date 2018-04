Ford maakt geen Fiësta RS, maar hij bestaat wel

Door: BV

Het gamma van de Ford Fiesta klimt op tot de ST. Een sportieve topper in de vorm van een nog potigere RS-versie staat niet in de sterren. En Ford zal zich niet meer bedenken. De nieuwe generatie van het model loert immers al om de hoek. Maar je kan nu wel met je Fiesta ST200 gaan aankloppen bij Ford-tuner Mountune. Die perst uit de 1.6l EcoBoost-motor prestaties die je in RS-territorium blazen.

Ford motortuning

Mountune levert geen half werk. Het pompt de zestienhonderd op door een andere uitlaat, compleet nieuw inlaatsysteem, een grotere intercooler en een andere turbo te installeren. Daardoor krijgt de snelste Fiësta 265pk en 370Nm trekkracht. Behoorlijk wat meer dan de 200pk en 290Nm die vanaf de fabriek opgewekt worden. 5,7 seconden na je vertrek kan je er 100km/u mee rijden.

En de prijs?

Echt goedkoop is de kit niet. Reken op meer dan € 6.000. Maar je hebt dan wel een Fiësta met prestaties waar de meeste sportwagens zich een hoedje van schrikken…