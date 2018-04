M4 DTM Champion EditionPlus is de meest exclusieve BMW in tijden

Door: BV

BMW haalde zopas de DTM-titel binnen. En het hoogste schavot van het Duitse toerwagenkampioenschap wordt gevierd met deze M4 DTM Champion EditionPlus, een speciaal model dat zowaar nog exclusiever is dan de BMW M4 GTS. Daarvan bouwden de Duitsers slechts 700 exemplaren. Niet veel. Maar nog steeds 500 stuks meer dan er van deze creatie zullen bestaan. Veel exclusiever wordt het zelden bij BMW.

Alleen in het wit

Dat is een trendkleur, nog steeds. Bovendien geeft de driekleur van BMW M de verplichte tint extra cachet. En anders doet de potige achtervleugel dat wel. Die is van carbon trouwens, net als het dak, de motorkap en de diffuser. De 20 inch wielen zijn van het type 666 M met daarachter carbon-keramische schijven en in de motorsteunen hangt een 3.0 liter zes-in-lijn met dubbele turbo's, goed voor 500pk en voorzien van waterinjectie.

Net als de BMW M4 GTS

Herkenbaar van de M4 GTS? Dat kan kloppen, want de DTM Edition is op vlak van specificaties eigenlijk identiek. Behalve dus de gelimiteerde oplage van slechts 200 stuks en inherent daaraan – zeer waarschijnlijk – de nog hogere prijs. Beetje sneu voor wie één van de 700 M4 GTS kocht in de veronderstelling dat het bedrijf het echt bij die hoeveelheden zou laten. Toch hebben? Wees verstandig en meld je alvast bij de BMW-dealer. Deze zal in een mum van tijd uitverkocht zijn, ongeacht de prijs.