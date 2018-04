Ford camoufleert beter

Door: BV

Je moet je tegenwoordig ernstig vragen stellen bij de wil van een automerk om modellen in ontwikkeling absoluut geheim te houden. Het lijdt geen twijfel dat er merken zijn (Mini, Fiat en Alfa Romeo bijvoorbeeld) die met gecamoufleerde auto’s liefst zo druk mogelijke plaatsen gaan opzoeken in de hoop al op voorhand wat ophef te creëren. Maar er zijn ook merken die effectief liever niet in hun kaarten laten kijken. En dan is een goede camouflagefolie belangrijk.

3D blokken

Ford denkt betere camouflage te hebben gevonden met deze 3D-bedrukte folie. ‘3D Brick’-camouflage heet het. Geïnspireerd door populaire online illusies die het moeilijk maken om details te ontfutselen. En zo haalt Ford het nieuws met het feit dat ze absoluut niet het nieuws willen halen…