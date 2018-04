Waterstofbus Toyota wordt olympische atleet

Door: ADD

Vanaf begin volgend jaar zullen er in Tokio twee stadsbussen van Toyota op waterstof rondrijden. De Japanners willen de vloot tegen de Olympische Spelen van 2020 in Tokio uitbreiden. 100 Toyota FC (Fuel Cell) bussen moeten er tegen dan door de straten van hun hoofdstad rijden. Op die manier hoopt Toyota meer kennis te vergaren en de vertrouwdheid van de bevolking met de technologie te vergroten.

Het aandrijfsysteem is gebaseerd op Toyota's waterstofauto Mirai. In de FC bus worden twee waterstofstacks met elk 114 kW ingezet. Zij voorzien op hun beurt twee elektromotoren van 113 kW (154 pk) met elektriciteit. In totaal tien tanks met een inhoud van 600 liter zorgen ervoor dat er voldoende waterstof aan boord is.