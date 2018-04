Ford Fiesta en co gaan premium

Door: ADD

Vignale is het nieuwe luxe- of premiumlabel van Ford. Van de grootste modellen uit het gamma (de Mondeo en de S-Max) is er al een Vignale, voor de gefacelifte Kuga is de variant al aangekondigd en nu daalt het label helemaal naar onderaan de gelederen af.

Wolfgang Kopplin (hoofd Marketing en Sales bij Ford) heeft namelijk laten verstaan dat hij zich een uitbreiding van de Vignale-lijn naar de kleinere modellen heel goed kan voorstellen. “Sommige kopers zijn bereid om voor een compacte auto met premium uitrusting tot € 30.000 of meer uit te geven,” aldus de topman.

Voor dat geld krijg je dan een Fiesta of Focus die naast heel wat assistentiesystemen, lichtmetalen velgen, lederen bekleding en speciale kleuren een speciale grille met typisch hexagonaal patroon krijgt. Maar Ford Viganale biedt ook bepaalde diensten aan. Een gratis maandelijkse autowasbeurt bijvoorbeeld of een interieurbehandeling tijdens het onderhoud of een taxidienst.