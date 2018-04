Een bruut die je bij het handje houdt: Mercedes E 63 AMG S

Door: BV

De vermogens waar de Mercedes E-Klasse 63 AMG mee uitpakt spreken voor zich. Bestel ‘m zonder ’S’ op de kofferklep en je hebt 571pk. Voeg dat ene lettertje toe en de Duitsers kittelen hem zelfs op tot 612pk. Niemand die nog durft zeggen dat de pk-wedloop gedaan is.

Drift-modus

612pk durft Mercedes niet toevertrouwen aan de achterwielen. Tenminste, niet hier. Want het deed dat in het verleden wél al. Nu heeft de E 63 AMG standaard vierwielaandrijving. Daar zijn nogal wat redenen voor: je kan er sneller mee om een omloop, zit sneller aan de 100 omdat je beter van je plaats komt en de fabrikant kan zich door middel van de elektronica veel meer moeien met wat de auto uitsteekt. Vierwielaandrijvers gaan een stuk minder flamboyant de bocht om, maar daar heeft Mercedes wat op gevonden. Net als bij de Ford Focus RS voorziet het een driftfunctie. Die ‘helpt’ je dwars gaan door het vermogen te herverdelen. Je wordt nog steeds bij het handje gehouden, maar het ziet er dan op z’n minst spectaculair uit.

De prestaties

De E 63 AMG (S) maakt gebruik van een dubbel geblazen 4.0 liter V8. Het koppel bedraagt normaliter 750 Nm, maar tegen meerprijs ligt dit nog eens 100 Nm hoger (E 63 AMG S). Desondanks ontlopen beide versies elkaar niet bijster veel. Het verschil over de honderdsprint bedraagt 2 tienden. De E 63 doet hier 3,5 seconden over en de E 63 S 3,3 seconden. Bloedsnel. Pieken doen beide 63-modellen bij 250 km/u, maar wie AMG lief aankijkt en wat extra geld toestopt (ook de begrenzer is ‘commerce') kan 300 km/u halen.