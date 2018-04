Een VW Golf I GTI uit blokjes

Door: BV

Er was al wel eens een snelle hatchback voor Volkswagen de Golf GTI uitvond, maar het was de compacte Duitser die van de hot hatch een begrip maakte. Inmiddels is de eerste generatie een heus icoon en zijn zelfs de jongste exemplaren 3 decennia oud. Er één in je garage parkeren wordt daardoor steevast duurder. Maar met wat geluk kan je er binnenkort één op je bureau parkeren. En in het weekend kan je er zelfs aan sleutelen, want hij zal helemaal uit blokjes bestaan.

Dit Volkswagen Golf I GTI-project maakt deel uit van het Lego Ideas-programma. Daarin kunnen fans eigen creaties voordragen. Als er voldoende op gestemd wordt, kan Lego de set effectief in productie nemen. Dat gebeurde eerder al met bijvoorbeeld deze Caterham.