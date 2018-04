Mobi Drive is een leuke kleine Fiat die we niet krijgen

Door: BV

Op het Autosalon van Sao Paulo heeft Fiat een nieuwe versie van de Mobi in het voetlicht gereden. Die heet Drive en hij komt in geen geval naar Europa.

Driecilinder

Onder de kap zit een 1.0l driecilinder benzinemotor die op zuivere ethanol kan rijden (wat in Brazilië erg populair is) en 77pk opwekt.

De Drive is de eerste Mobi die wordt uitgerust met elektrische stuurbekrachtiging eerder dan hydraulische. Fiat heeft het over het hogere bedieningsgemak, maar je zal er natuurlijk ook weer alle stuurgevoel bij inschieten. Ook specifiek voor deze variant zijn aardigheidjes als lichtmetalen velgen, een digitaal instrumentarium en een LCD-scherm in de middentunnel.