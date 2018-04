Braziliaanse Renault Concepts tonen wat Dacia kan

Door: BV

In Europa houdt Renault de budgetmodellen Sandero en Duster uit het aanbod van het merk met de ruit. Wij kennen ze als Dacia’s. Maar in Brazilië hebben ze een ruit op de neus. Op het Autosalon van Sao Paolo staan vandaag twee concept cars te blinken met wat stijlaanpassingen die we binnenkort ook bij ons zullen terugzien. Nagenoeg het ganse Dacia-aanbod wordt rond deze tijd immers opgefrist.

Renault Sandero

De eerste heet de Renault Sandero RS Grand Prix en heeft een 150pk sterke 2-liter turbomotor aan boord, is getooid in een zwart-goud kleurenschema zoals de F1-bolides van het merk en heeft een frivolere interieuraankleding.

Renault Duster

Het tweede aanbod is de Duster Extreme. Net als hierboven is de motor - een 2-liter benzine, maar nu zonder turbo, niets voor ons, maar met de verhoogde bodemvrijheid en aangepaste bumpers valt misschien wel wat te doen. Een speciale reeks bijvoorbeeld.