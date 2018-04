Lamborghini Huracan Spyder is leuker met achterwielaandrijving

Door: BV

Lamborghini Huracan is van nature een vierwielaandrijver. Maar puristen gaan natuurlijk voor de LP580-2 Coupé waarbij alle pk's louter op de achterwielen worden losgelaten. En dat kan voortaan ook in een zomerse combinatie, waarbij ook de helse (of hemelse?) klanken van de V10 ongefilterd op je trommelvliezen worden afgevuurd.

Aandrijfas verwijderen

Technisch zijn beide versies identiek. Ook als Spyder beschikt de Huracan LP580-2 over een gecastreerde 5.2 liter V10. Normaliter levert de tiencilinder immers 610pk. Daar kun je over mopperen, natuurlijk. Maar het biedt dan weer wel ruimte voor nog maar eens een extra versie.

Bovendien heeft het lozen van het vierwielaandrijvingsysteem nog een voordeel, namelijk een lager gewicht. De Huracan LP580-2 Spyder bespaart er ruim 30 kilogram mee, dus die evenzoveel pk's die gemist moeten worden zijn in de praktijk nagenoeg te verwaarlozen. Dat zie je ook terug in de sprinttijd. Die is met 3,6 seconden slechts twee tiende langzamer dan de vierwielaangedreven LP610-4 Spyder. De topsnelheid van de nieuwste tak aan de Huracan-stam ligt op 319 km/u.

Visuele aanpassingen

Lamborghini heeft met de open LP580-2 de gelegenheid meteen aangegrepen om de Huracan visueel iets te wijzigen. Zo smoelt de voorbumper net even anders dan de overige Huracan-modellen, alsmede de zij-skirts. Niet veel, maar toch.