Is de Vanquish S de laatste échte Aston Martin?

Door: BV

Het merk uit Gaydon bouwt nu al erg lang de Vanquish met de atmosferische 5,9l V12-centrale. Een krachtbron met een uitgesproken klank en een vol karakter. Eentje die alerter en met een betere doseerbaarheid reageert dan auto’s met een turbomotor dat kunnen. Maar ook eentje die vroeg of laat de baan moet ruimen voor de motoren die het bedrijf in de toekomst bij Mercedes-AMG zal betrekken. Centrales die ongewijfeld door turbo’s opgekitteld worden. Maar voor het zover is, is hier nog eens de Vanquish S.

Meer vermogen

Exact 600pk wekt hij nu op. Door onder meer gebruik te maken van andere gaskleppen en andere inlaatcollectoren. De achttrapsautomaat is voor de gelegenheid ook nog verder verfijnd. De lijst met technische aanpassingen omvat ook nog een hoop detailwijzigingen op vlak van antirolstangen, ophangingsrubbers en veer- en dempercombinaties. Eén en ander moet ervoor zorgen dat dit de meest verfijnde Vanquish van het moment is.

Meer luxe

Aan de buitenzijde werd de Vanquish S getrakteerd op een specifiek aerodynamisch pakket dat uit carbon is opgetrokken. En aan de binnenkant zijn het zaken als leder met sierstikwerk die het verschil maken.

Niet goedkoop

De Vanquish S bestaat zowel in een versie met dak - Coupé - als de dakloze Volante. De prijs is niet mals. Een voorzichtige schatting wijst naar € 250.000, maar dat is gebaseerd op de Amerikaanse prijs (die enige die nu is vrijgegeven). En zoals bekend zijn nogal wat auto’s van dit caliber in Europa duurder.