Mini doet Dakar met een BMW 6-in-lijn

Door: BV

Mini heeft juist z’n nieuwe Dakar-monster voorgesteld. De Mini John Cooper Works Rally. Die mag onder meer uitkomen tegen de Peugeot 3008 DKR. En het kan maar beter sterk uit de hoek komen, want het zijn de Fransen die de afgelopen jaren hun stempel op de zwaarste rally ter wereld weten te drukken.

BMW-power

Een beetje kracht van BMW kan helpen. In het vooronder huist een 3-liter zes-in-lijn van hoofdhuis BMW. Een diesel nota bene. Dankzij de hulp van turbo’s (meervoud, want met eentje red je het niet) is die goed voor 340pk en een indrukwekkend koppel van 800Nm.

Omdat je tijdens een marteling als de Dakar onvermijdelijk meer dan eens lek rijdt, heeft deze Mini niet alleen drie reservewielen aan boord, maar ook een hydraulische krik aan elke zijde. Het is per slot van rekening nog steeds tijd die telt en als je niet moet staan krikken…