​Buiten bebouwde kom wordt het 70km/u

Buiten de bebouwde kom mag je vandaag de dag nog steeds 90 km/u. In theorie althans, want bijna overal staan er borden die de snelheid tot 70 km/u beperken. In de praktijk is het effectief zo dat er op 75% van de gewestwegen 70 km/u geldt en dat je op slechts 25% van de gewestwegen nog 90 km/u mag.

70 km/u wordt norm

Maar vanaf 1 januari volgend jaar wordt 70 km/u buiten de bebouwde kom de norm. 90 km/u kan vanaf dan alleen nog op plaatsen met vrijliggende fietspaden en waar de verkeersveiligheid niet in het gedrang gebracht wordt door bomen of uitgebreide bebouwing vlakbij de weg.

Campagne

En daarom lanceert N-VA’er Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit ) nu een campagne om ons te informeren over die vereenvoudiging van de maximumsnelheid. Er komen affiches langs de weg en spotjes op radio en TV.

Oerwoud aan verkeersborden

Door de aanpassing van de maximumsnelheid zal, volgens Weyts, niet alleen de verkeersveiligheid verhogen, maar zal er ook iets gedaan worden aan het 'oerwoud aan verkeersborden'. Zo’n 30.000 stuks zullen verwijderd worden.