Politie blaast Porsche 911 op. Voor niets.

De Parijse politie blies de kap van een Elfer op. Omdat die verkeerd geparkeerd stond. Natuurlijk niet door de overtreding op zich, maar toch.

Terreurverdachte

In feite is het misverstand te wijten aan de pure luiheid van een 25-jarige. De Parijzenaar was op weg naar een disco, maar vond geen parkeerplek in de buurt. En omdat hij niet te ver wilde lopen, parkeerde hij zijn Porsche op een taxistandplaats, zette zijn vier richtingaanwijzers aan en ging feesten.

Blijkbaar dronk hij dan nog eens te veel en nam dus een taxi naar huis en liet de Porsche gewoon staan. De politie merkte de auto op en was behoorlijk ongerust, want een paar weken geleden hadden ze nipt een aanslag met een autobom in de buurt van de Notre Dame kunnen verijdelen.

Volgens de krant "Le Parisien" belde een agent nog met de eigenaar. Maar voordat die de Porsche kon weghalen, had de Franse DOVO de kofferbak al opgeblazen. Een bom troffen ze evenwel niet aan.

