Nieuwe Ford Fiesta: de eerste foto

Door: BV

De eerste foto van de nieuwe Fiesta is er. En je kan meteen zien dat Ford géén grenzen verlegt. De compacte auto werd goed gesmaakt en meer van hetzelfde is dan ook het devies. Het model is meteen herkenbaar, maar oogt ook moderner. Het beeld verraadt ook dat Ford van meet af aan een ST-pakket zal aanbieden, met een sportievere aankleding.

Met 3 en vier cilinders

Voor de aandrijving doet Ford een beroep op motoren met 3 of 4 cilinders. De gevierde 1-liter benzine (met inbegrip van een gemoderniseerde variant met meer vermogen) zal een sleutelrol innemen. Maar er wordt ook gefluisterd over een nieuwe uitvoering met 220pk. Als die niet voor meteen is, dan wel voor binnenkort. Dieselnieuws komt er wellicht in de vorm van een nieuwe 1,5l.