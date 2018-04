Alles wat je moet weten over de nieuwe Ford Fiesta

Door: BV

Ford heeft een compleet nieuwe Fiesta. En het bedrijf zet met de nieuwe generatie van z’n compacte model niemand voor verrassingen. De auto wordt groter aan de buitenzijde, ruimer aan de binnenkant en moet in vergelijking met z’n voorganger uitpakken met meer technologie, betere materialen en een hoger comfortniveau. Niets waar je bij een generatiewissel van staat te kijken.

Ford Fiesta Active

Of toch - één zaak: de Fiesta krijgt niet alleen de gekende (en gesmaakte) sportieve ST-Line (in afwachting van een écht ST-model dat in de pijplijn zit), maar ook een Active. Dat is een stoer aangeklede telg die zich in meer plastic hult, uitpakt met dakrails en zo te zien (want nog geen concrete informatie) ook iets meer bodemvrijheid kan inzetten voor het overwinnen van hindernissen. Een rechtstreekse concurrent voor de Volkswagen Polo Cross.

Herkenbaar uiterlijk

Het uiterlijk blijft erg herkenbaar, al zijn er ook de nodige evoluties. Weg zijn bijvoorbeeld de verticale achterlichten van de vorige generaties. De grootste nieuwigheden vinden we binnenin. Ford’s Sync 3 infotainmentsysteem moet meer connectiviteit en mogelijkheden bieden. En er zit een nieuw scherm, nu 8” groot, pal in het midden van het dashboard om dat te onderlijnen. Het bedrijf vervoegt daarmee de almaar groter wordende lijst automerken die ervoor kiest het scherm niet langer echt in te bouwen, maar het gewoon ergens bovenop de zetten. Het moet nochtans allemaal veel beter ogen als voorheen, met meer aandacht voor de assemblagekwaliteit. Dat de Ford zich ook wat meer als premium wil manifesteren, merk je ook aan de (optionele) geluidsinstallatie. B&O. Op een kleine hatchback.

Wanneer komt de nieuwe Ford Fiesta

Nog geen concrete informatie daarover, maar reken op ergens tijdens de eerste jaarhelft van 2017. Het model wordt evenwel niet in elk land tegelijk gelanceerd en er kunnen aanzienlijke verschillen zijn. Koop je hem toch, dan krijg je zoals verwacht de keuze uit een waaier drie- en viercilindermotoren op benzine of diesel. Details daarover houdt het merk nog even achter de hand. Het wil alleen kwijt dat dappere 1.0l driecilinder turbomotor (Ecoboost noemt Ford dat) nu nog kleiner kan worden als het nodig is. Bij deellast zal de motor immers op nog slechts 2 cilinders draaien. Door nieuwe drijfstangen, motorsteunen en een ander vliegwiel te monteren, moet dat allemaal net zo verfijnd kunnen als wanneer er 3 cilinders aan het koetswerk sleuren.