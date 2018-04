Honda NeuV heeft... emoties

Door: BV

CES Las Vegas. De grootste elektronicabeurs ter wereld. En de jongste jaren almaar meer een plek waar je automerken treft. Die zien zichzelf immers niet langer als de bouwers van functionele vierwielers, maar als de fabrikanten van mobiliteitsgadgets. Honda is er dit jaar met deze NeuV. Een doosvormige stadsrakker met emoties.

Sympathie

Dat is eigenlijk de belangrijkste emotie. Want de NeuV wil meevoelen met z’n bestuurder. De elektrische auto moet het humeur van z’n bestuurder herkennen en daar rekening mee houden. Hoe? Dat zegt Honda nog niet, maar we gaan ervan uit dat het niet veel verder zal gaan dan op basis daarvan wat kleurtjes, muziekjes en instellingen te veranderen. En dat hebben we allemaal al eens gezien…