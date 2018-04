Alfa Romeo maakt spaarzame Giulia

Door: ADD

Alfas topmodel van de Giulia mag dan wel mooi en snel heten, verkopen doet de 510 pk-sterke Quadrifoglio niet. Het is de diesel, die de cijfers recht trekt. En dus krijgt de 2.2-liter er nu een andere variant bij: de zuinige "Advanced Efficiency" (AE).

Advanced Efficiency?

Die wekt 180pk en 450Nm op. Alfa koppelt hem altijd aan de achttrapsautomaat. Naar 100 gaat hij in 7 seconden en de topsnelheid ligt op 230km/u. Vergeleken met de ‘normale’ 2.2-liter diesel met 180pk en automaat zakt het brandstofverbruik met 0,4 liter (tot 3,8 liter).

Zuinigheid

Die is er onder andere dankzij de koeler die nu zijn eigen waterkringloop heeft en een efficiëntere motor. Een langere eindoverbrenging van de achttrapsautomaat zorgt dan we voor minder toeren. De wielen krimpen van 17 naar 16 inch en zijn smaller (205/60 in plaats van 225/50). Bovendien verlaagt Alfa de luchtweerstand van 0,25 naar 0,23 dankzij een verlaagde ophanging en aerodynamisch geoptimaliseerde velgen, die ook nog eens banden met verminderde rolweerstand dragen.

En de concurrentie?

In vergelijking met de concurrentie doet de brandstofbesparende Giulia het (op papier) heel goed. De BMW 320d Efficient Dynamics verbruikt ook 3,8 liter, maar moet het met 17pk minder stellen en is iets trager. De Mercedes C 220d (170pk) verbruikt dan meer 4,0 liter.