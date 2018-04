Voor € 500 rijden je kinderen met een Golf GTI

Door: BV

Wil je ervoor zorgen dat de automicrobe je kinderen bijt? Dan is dit misschien wel de manier. Je kan nu immers een geheel elektrische Volkswagen Golf GTI aan je nageslacht (of dat van een ander) cadeau doen.

Hij heeft alles

Alles waar een vijfjarige het voor doet: een topsnelheid van 5km/u, een echte richtingaanwijzers, een vals motorgeluid en zelfs en stereo-installatie met een audio-ingang en een USB-stekker. En er is ook een afstandsbediening, zodat ouders kunnen ingrijpen wanneer de neus van de Golf GTI resoluut naar de kast met tafelporselein wordt gericht. Is het je allemaal wat te groot, dan kan je nog steeds voor een exemplaar in Lego gaan.