Million Dollar Race

Het moet het meest prestigieuze race game evenement ter wereld worden. De tien beste virtuele autoracers (simracers) die het van hun rivalen in het pc-game "rFactor 2" gehaald hebben, zullen op 7 januari 2017 tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas aantreden tegen alle 20 de Formule E-piloten in een virtuele Formule E-race. Prijzenpot: een miljoen dollar.

Elke simracer krijgt zijn eigen Formule E-team toegewezen waarvoor hij tijdens de Road to Vegas Challenge zal rijden. Voor elk team staan er dus drie piloten aan de start. Een kans om te winnen hebben de echte Formule E-piloten echter nauwelijks. De simracers zijn namelijk volbloed professionals en hebben pakken ervaring in het in het virtuele racen.

De Formule E-piloten missen echter zowel oefening als buikgevoel voor het racen in de video game wereld. Het verschil met het rijden in hun echte elektrische bolide is torenhoog. Maar ze hoeven niet te wanhopen, geen enkele deelnemer gaat met lege handen naar huis. Zelfs voor de plaatsen 11 tot 30 is er 20.000 dollar voorzien. De winnaar krijgt 200.000 dollar.