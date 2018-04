Belgische dealer vraagt € 50.000 voor deze Alfa Romeo Giulia

Door: BV

De Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio wordt aangedreven door een 2,9l V6 met twee turbo’s. Die schoppen het vermogen naar 500pk en sleuren ook nog eens met 600Nm naar de aangedreven wielen. Dat was eerder dit jaar al te veel voor de bestuurder van een donkerblauw Belgisch exemplaar met gepersonaliseerde nummerplaat. Die kwam onzacht in aanraking met het decor.

Geen koopje

De minimaal € 79.000 dure Italiaan kwam er maar bekaaid vanaf. Maar wie echt wil kan hem nu op de kop tikken. Voor ‘amper’ € 50.000. Als je dat een koopje lijkt, kijk dan maar goed naar de schade. Want niet alleen heel wat blik en de achterophanging moet herwerkt worden. Ook de C-stijl deelde in de klappen. Dat is een element dat cruciaal is voor de structuur.

Opletten met occasies

Een opknappertje voor een handvol duizendjes wordt dit in geen geval. Als de koets al niet onherroepelijk krom staat. Wij gaan in elk geval de komende tijd in een grote boog om alle donkerblauwe occasie Giulia heen, want je weet nooit hoe dit wordt opgelapt tot een verkoopbare tweedehands…