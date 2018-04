Continental GT Supersports is meest extreme Bentley ooit

Door: BV

Bentley heeft het doek van de nieuwe Continental Supersports getrokken. De nieuw ontwikkelde W12-motor is nu zo maar eventjes 710pk en 1.017Nm sterk.

Lichter, maar niet licht

De Continental weegt nu minder dan voorheen, maar veel hoef je je daar niet bij voor te stellen. De weegschaal draait nog steeds voorbij 2 ton. Tot 2.280kg om exact te zijn. Een flinke massa niet niet verhindert dat de open versie in 3,5 tellen naar de 100 stormt en doorblaast tot 336km/u. De cabriovariant die ook in de catalogus zal opduiken heeft 4 tienden extra nodig.

Maar de vormgeving?

Samen met het extra vermogen komt een agressiever uiterlijk. En Bentley lijkt voor inspiratie te rade gegaan bij flink wat tuners. Het is natuurlijk zo dat in heel wat delen van de wereld, en dan vooral als je je Zuid-Oostelijke windrichting beweegt, best wat auto’s van het merk nog bij tuners met bedenkelijke esthetische waarden worden afgezet. De dochteronderneming van Volkswagen wil nu liever zelf de extra cash incasseren. Ook wanneer dat betekent dat er weinig subtiele bumper en vleugels gemonteerd moeten worden. Nog een geluk dat je ze ook kan afvinken.

Het interieur komt altijd in drie tinten, maar je hebt wel keuze uit 10 verschillende materialen en patronen voor de sierlijsten.