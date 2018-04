Audi SQ5 TFSI dumpt de compressor, gaat voor turbo

Door: BV

Een 3.0l V6, dat had het sportieve topmodel binnen het Q5-gamma al in de neus. Maar die had een compressor. En nu niet meer, want de Duitsers vijzen er nu een dubbele turbo op. Het resultaat is 354pk, maar ook - en belangrijker - een trekkracht van 500Nm met een erg gunstige curve. Al vanaf 1.370t/min is de optimale trekkracht voorhanden. De tussenspurtjes moeten spectaculair zijn, maar daar geeft Audi nog niets over vrij. De sprint naar 100km/u moet in 5,4 seconden voltooid zijn.

Vier wielen zorgen voor de aandrijving en een automaat kiest één van de acht verzetten. Gooi er nog een sportdifferentieel tegen en een dynamisch stuur en je hebt een auto die zich met alles moeit met snedige rijeigenschappen tot doel.

S-kenmerken

Visueel onderscheidt de SQ5 TFSI zich van zijn minder bedeelde soortgenoten dankzij de sportzetels bekleed met Alcantara en leer, volledige LED-koplampen, 20 inch wielen en de bekende S-kenmerken aan de binnen- en buitenzijde.