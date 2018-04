Elke Maserati Levante heeft problemen

Door: BV

De Maserati Levante is nog maar een maand of tien in productie, maar het is nu al duidelijk dat dat te lang is. De Italianen hadden beter nog wat langer aan hun huiswerk gezeten. Tenminste, dat zou je kunnen afleiden uit het feit dat het merk nu al twee terugroepacties moet uitvoeren. Er schortte al wat met de achteruitrijcamera. Een euvel dat vooral vervelend was, maar nauwelijks als gevaarlijk kan beschouwd worden.

Maar de SUV van Maserati moet nu ook nog eens terug naar de dealer omdat de automatische transmissie bij lage snelheden in neutraal kan springen. En daardoor - zo zegt de Amerikaanse NHTSA - stijgt het risico op een ongeluk. De Italianen zeggen dat slechts 1.515 exemplaren in de VS getroffen zijn, maar dat is exact elk exemplaar dat daar al uitgeleverd is.