VW Golf GTD is strakker

Door: BV

Dat de Golf wordt opgefrist, dat weten we nu al een hele tijd. De meer bescheiden motorversies staan op dit ogenblik zelfs te blinken op het Autosalon van Brussel. Nu is er ook een nieuwe GTD. Die heeft nog steeds dezelfde 184pk en 380Nm sterke diesel onder de kap. De voornaamste wijzigingen, die je ook nog als subtiel kan bestempelen, situeren zich op esthetisch vlak.

Aan de binnenzijde is het ‘Discover Pro’-infotainmentsysteem met gebarenbediening de voornaamste nieuwigheid. Verder heeft de GTD alle innovaties die de vernieuwde Golf-versies allemaal hebben. Denk aan Adaptive Cruise Control met Front Assist, City Emergency Braking en voetgangersherkenning.

In het beste geval kan je met de nieuwe GTD naar 100 in 7,5 tellen en stoom je door tot 231km/u. Er is ook een break, die er minstens 4 tienden extra over doet. Meer cijfers geeft VW nog niet vrij. Een handbak is standaard, een 7-traps DSG is een optie.