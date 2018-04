De nieuwe Seat Ibiza is er!

Door: BV

Het is alweer 9 jaar geleden dat Seat de vorige Ibiza voorstelde. Hoog tijd voor een nieuwe dus. En des te sterker als je weet dat de Ibiza de ruggengraat van het merk vormt. Vandaag werd het doek van de Spaanse boreling getrokken.

Vijfde generatie Ibiza

33 jaar lang gaat de Ibiza al mee. Maar deze vijfde generatie heeft inmiddels niets meer van de eerste. Hij oogt wel herkenbaar. Het Leon-gehalte is immers hoog. Hier verandert de scherpe vouwlijn onderin beide flanken niets aan. Pas wanneer je de nieuwe Ibiza van achteren bekijkt herken je hem direct als zodanig. Hier hebben de ontwerpers overduidelijk voortgeborduurd op het uitgezwaaide model.

De grootste verandering

Aan de binnenkant lijkt de grootste verandering plaats te hebben gevonden. Zo'n strak dashboard bevatte een Seat namelijk nog nooit. Zelfs de Ateca niet. Binnenin de Ibiza stikt het van de scherpe lijnen en hoeken, waar Seat bij het vorige model nog voor een toefje rond koos (ventilatieroosters). Het geheel oogt zelfs een tikkeltje retro. De (wangen van de) voorstoelen meegerekend.

Vergis je echter niet: natuurlijk is de Ibiza moderner dan ooit. Met onder meer een infotainmentsysteem met 8” display, een adaptieve cruise control, betere parkeersensoren , achteruitrijcamera en LED-koplampen. Dat laatste moet een primeur zijn in het segment. En er is meer. Zo behoort het draadloos kunnen opladen van je smartphone ook tot de opties, net als Apple Car Play, Android Auto, Mirror Link en een audiosysteem van het merk Beats.

De instrumenten zijn daarentegen nog gewoon analoog. We weten echter dat de Spanjaarden werken aan een digitaal display à al Volkswagen en Audi. Maar of dat er ook komt voor deze Ibiza is nog onduidelijk.

De grootste ooit

Gegroeid is de Ibiza zeker. Niet in de lengte, maar in de breedte. Daar kwam 87 millimeter bij en de wielbasis nam met 95 millimeter toe, terwijl de hoogte met 1 millimeter af is genomen. Uiteraard kan de Ibiza daardoor meer ruimte claimen dan voorheen. Met name de achterpassagiers profiteren van de extra millimeters en het nog wat efficiënter kunnen indelen van het MQB-platform. De bagageruimte meet standaard 355 liter.

En onder de kap?

Motorisch wordt weer uitgepakt met drie- en viercilinders, verspreid over benzines, diesels en een aardgas-variant en al dan niet gekoppeld aan een handbak of automaat. De lichtste Ibiza – met turboloze éénliter – levert 75 pk en dat loopt via twee geblazen 1.0 TSI's (95 en 115 pk) of naar een 150 pk sterke 1.5 liter viercilinder-turbobenzine. Die laatste is gloednieuw en wordt pas later aan het leveringsprogramma toegevoegd. Dit geldt ook voor de sportieve FR en Cupra, het topmodel met naar verluidt een 1.8 liter TSI, goed voor circa 200 pk. Dieselen kan met een 1.6 TDI. De klant heeft daarbij de keuze uit 80, 95 of 115 pk. Tot slot is er nog een aardgas-variant met een 90 pk sterke 1.0 TSI-motor.