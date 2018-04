Een Renault 5 Turbo kost nu ook al bijna € 100.000

Door: BV

Dat auto’s waarover gedroomd wordt, er met de loop der tijd niet goedkoper op worden, is een algemeen gekend feit. Maar soms schiet de prijs van auto’s die bij velen nog relatief vers in het geheugen liggen sneller omhoog dan je denkt. RM Sotheby’s veilt volgende week een Renault 5 Turbo 2 uit 1983. En het is niet uitgesloten dat die door de € 100.000 barrière breekt.

3200 stuks

De Turbo heeft maar weinig gemeen met een normale R5. De motor ligt op de achterbank bijvoorbeeld. Een 1.4l met turbo en injectie die 158pk naar de achterwielen stuurt. Toen was dat heel wat, om van avontuurlijke rijeigenschappen nog maar te zwijgen. Van de Turbo bouwde het Franse merk 1.800 stuks, maar de Turbo 2 (met verbeteringen her en der) werd 3.200 keer in elkaar gevezen.

Weinig exemplaren zullen echter zo goed bewaard gebleven zijn als deze. Hij heeft net geen 6.000km op de teller.