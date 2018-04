Citroën Spacetourer doet het 4x4-ding

Door: BV

Helemaal voluit heet hij Spacetourer 4x4 Ë Concept. Niet dat we weten hoe we die ‘e’ moeten uitspreken of waar het exact voor staat. In elk geval al niet voor ‘elektrisch’, want het is een 150pk sterke 2-liter diesel die voor de aandrijving zorgt. Kracht die als je wil alleen naar de voorwielen worden gestuurd, maar dankzij de Franse 4x4-specialist ook de achterwielen kunnen bedienen.

Meer lucht

Onder de wagenbodem zit nu ook meer lucht. 6cm om exact te zijn. Daarmee moet de Spacetourer zichzelf ook als alleterreinmodel serieus kunnen nemen. Het is met z’n specifieke aankleding overduidelijk een concept, maar Citroën biedt de 4x4 optie voor heel wat van z’n bedrijfswagens ook effectief aan. Die Dangels worden echter zelden bij ons ingevoerd.