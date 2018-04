Nieuwe Opel Ampera-e haalt 520km tussen stopcontacten

Door: BV

Opel heeft meer details vrijgegeven over de Ampera-e. Dat is de Europese tweelingbroer voor de geheel elektrische Chevrolet Bolt. Technisch zijn de verschillen… wacht, er zijn helemaal geen verschillen. Maar de Opel kreeg natuurlijk wel een specifieke aankleding en pakt met eigen cijfers uit omdat de Europese homologatieprocedure verschillend is van de Amerikaanse.

520km tussen stopcontacten

De Ampera-e geraakt op een enkele acculading tot 520km ver. Dat is het cijfer volgens de NEDC testcyclus. Er is ook een nieuwe wereldwijde testcyclus (WLTP) waarin de auto uitkomt op een autonomie van 380km. In elk geval volstaat een tapbeurt van 30 minuten aan een 50kW-lader voor een extra bereik van 150km.

De prestaties

De elektromotor in de Ampera-e is goed voor 201pk en een trekkracht van 360Nm. Puike cijfers die verklaren dat de elektrische Opel goed uit de voeten kan. De honderdsprint kan afgehaspeld worden in 7,3 tellen. Goed voor je stroomverbruik is dat natuurlijk niet. Hard rijden evenmin, vandaar dat de top is afgeregeld op 150km/u.

In het elektronicadepartement wil Opel evenmin tekort komen. Het heeft daarvoor onder meer een 10,2” infodisplay, Apple Carplay en Android Auto, een draadloze oplaadfunctie voor je smartphone en een wifi-hotspot.

Te koop?

In Noorwegen kan je hem al bestellen. Sterker nog. 3.400 mensen deed dat er al. Het is dan ook Europa’s grootste markt voor elektrische wagens. Hierna komen Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland aan de beurt. België komt pas later aan de beurt. Wellicht daarom dat Opel zich nog niet uitspreekt over een definitief prijskaartje.