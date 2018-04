Door: BV

Van Hyundai kregen we dit jaar al een nieuwe i30 te verwerken (testverslag hier). Met die vijfdeurs wil het Koreaanse merk z’n plaats in de middenklasse op z’n minst consolideren. En liefst van al nog uitbreiden. Daarom komt er ook een break, die Wagon zal heten. De meer functionele i30-telg debuteert over twee weken op het Autosalon van Genève. Nog net voldoende tijd om er nog een teaser tegenaan te gooien.