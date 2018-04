Meer dan 50 brandjes verraden Mercedes-startprobleem

Door: BV

Niet eens zo lang geleden bepaalde je zelf hoelang je probeerde een auto te starten. Tegenwoordig gebeurt dat in de meeste gevallen met een startknop en hoef je je er niet verder om te bekommeren. Bij heel wat recente Mercedessen - ongeveer een miljoen stuks - loopt dat echter niet zoals het hoort.

Meer dan 50 branden

Chauffeurs die, wanneer hun auto niet meteen start, meermaals een startpoging ondernemen, kunnen brand veroorzaken. De startmotor en enkele daarom liggende componenten kunnen zo heet worden dat onderdelen smelten en in sommige gevallen kan dat tot brand leiden. Dat gebeurde al meer dan 50 keer. Zonder dat er gewonden vielen, overigens.

Terugroepactie op komst

Mercedes zal de betrokken voertuigen uitrusten met een extra zekering die het euvel moet verhelpen. De betrokken modellen zijn de C-Klasse, E-Klasse, CLA, GLA en GLC van modeljaren 2015 tot en met 2017. Nieuwe auto’s die nog niet uitgeleverd zijn, worden eerst aangepast. Voor de anderen is een terugroepactie in de maak. En in tussentijd martel je de startknop best niet te veel.