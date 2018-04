Dit is de nieuwe Volvo XC60!

Door: BV

De Volvo XC60 is een publiekslieveling. Van de eerste generatie van het model werden bijna een miljoen exemplaren verkocht. In europa stond de compacte SUV jaren aan een stuk bovenaan de verkoopstabellen. En ook de jongste jaren ging hij nog erg vlot over de toonbank, ondanks z’n ver gevorderde leeftijd. Het model ging negen jaar mee. In Gent wordt hij niet meer gebouwd, helaas. De Belgische vestiging krijgt het kleinere broertje toegeschoven.



De nieuwe XC60

Volvo is niet van plan het succes van XC60 aan te tasten door overbodige risico’s te nemen. De nieuweling integreert een recentere vormgeving, die we al kennen van de S90, V90 en XC90, maar serveert vooral een recept dat gekend en vertrouwd oogt. Strakgetrokken, uiteraard. En met wat meer ruimte. Daarvoor moet je de Zweden nog even op hun woord geloven. Zo veel details worden nog niet aan de grote klok gehangen.

Eén van de veiligste auto’s ooit

Slimme technologie en een stijvere structuur (die grotendeels bestaat uit staal met een hoge treksterkte) moeten hier een grote rol in spelen. En de XC60 heeft één extra gadget dat de lat alweer wat hoger moet leggen. Het heet Steer Assist. Dat zorgt ervoor dat de XC60 effectief helpt bij uitwijkmanoeuvres. Volvo verwacht dat daardoor nog minder XC60 in aanraking zullen komen met voetgangers. En het kan ook tegenkomend verkeer op je eigen rijstrook herkennen en helpen vermijden. En denk niet dat je nog iemand de pas kan afsnijden. Want ook daar zal de elektronica een stokje voor steken.

Autopilot tegen meerprijs

Met zo veel slimme sensors en software met beslissingscapaciteiten, stel je je misschien al de vraag waarom de XC60 niet gewoon het rijden zelf doet. Wel, dat doet hij ook, als je daarvoor bijbetaalt. In beperkte omstandigheden, natuurlijk. Als er voldoende markeringen zijn en je niet sneller wil dan 130km/u. Lees: op de gemakkelijke, maar saaie autostraderitten.

Aandrijflijn

Bovenaan het aanbod komt een T8. Een stopcontact hybride die 407pk levert en de snelste XC60 tot op heden oplevert: naar 100 in amper 5,3 tellen. En dat zonder het milieu pijn te doen, want je kan er ook louter elektrisch mee rijden. Verder ook nog een D4 diesel met 190pk, een D5 met 235pk en een T5 en T6 op benzinevlak. Goed voor respectievelijk 250 en 320pk. Geen nood, voor wie al dat geweld wat overbodig vindt - meer bescheiden motoren volgen.